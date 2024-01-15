Врач Умнов: после гидрогелевых масок кожа нуждается в увлажнении

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил, что частое использование гидрогелевых масок и патчей может высушивать кожу.
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