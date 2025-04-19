Американцы уходят

Игорь Кузнецов Никто не видел что было в Приложении "100-летнего Договора", который подписал Зеленский с британцами. Говорят что он уже всё "продал", а Трамп пытается какую-то "сделку" с ним совершить. Вот будет интересно как "бандиты" между собой будут делить этот "куш" 😉

Надежда Так Трамп зелю уже поставил "на счетчик"! Он же сказал, что на Украину штаты выделили 300 лярдов и он намерен вернуть их обратно во что бы то ни стало!) А спор амеров с мелкобритами будет наблюдать интересно)