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Американцы уходят

Американцы уходят

Среди множественного хора свидетелей слива и сторонников договорняков всё это время раздавался робкий (нет) голос какого-то Роджерса, писавшего, что США устанут и выйдут из войны.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Никто не видел что было в Приложении &quot;100-летнего Договора&quot;, который подписал Зеленский с британцами. Говорят что он уже всё &quot;продал&quot;, а Трамп пытается какую-то &quot;сделку&quot; с ним совершить. Вот будет интересно как &quot;бандиты&quot; между собой будут делить этот &quot;куш&quot; 😉
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7 час.
Надежда
Так Трамп зелю уже поставил &quot;на счетчик&quot;! Он же сказал, что на Украину штаты выделили 300 лярдов и он намерен вернуть их обратно во что бы то ни стало!) А спор амеров с мелкобритами будет наблюдать интересно)
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6 час.
Иван Ураганов
Никуда пиндосы не уйдут,им нужно получить полезные ископаемые с 404.
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5 час.
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