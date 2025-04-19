Среди множественного хора свидетелей слива и сторонников договорняков всё это время раздавался робкий (нет) голос какого-то Роджерса, писавшего, что США устанут и выйдут из войны.
Американцы уходят
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Никто не видел что было в Приложении "100-летнего Договора", который подписал Зеленский с британцами. Говорят что он уже всё "продал", а Трамп пытается какую-то "сделку" с ним совершить. Вот будет интересно как "бандиты" между собой будут делить этот "куш" 😉
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7 час.
Надежда
Так Трамп зелю уже поставил "на счетчик"! Он же сказал, что на Украину штаты выделили 300 лярдов и он намерен вернуть их обратно во что бы то ни стало!) А спор амеров с мелкобритами будет наблюдать интересно)
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6 час.
Иван Ураганов
Никуда пиндосы не уйдут,им нужно получить полезные ископаемые с 404.
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5 час.
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