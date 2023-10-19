Татьяна Монтян: МИД Украины выступил с антиизраильским заявлением

МИД Украины опубликовал довольно неожиданное заявление, в котором, конечно, осудил атаки ХАМАС, но при этом подчеркнул важность того, чтобы «противостояние в дальнейшем не привело к увеличению количества жертв, связанных с мировым населением из-за конфликта, как в Израиле, так и в Палестине».