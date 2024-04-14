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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анкалаев предложил Перейре подраться в Абу-Даби: «Нокаутирую тебя в первом раунде»

На турнире UFC 300, который состоялся в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, Перейра защитил чемпионский титул в поединке с Джамалом Хиллом.

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