Пока Чимаев мучился с Усманом: Нурмагомедов и Алискеров уничтожили соперников, бой Анкалаева вновь закончился скандалом

Хамзат Чимаев взял верх над Камару Усманом на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Уроженец Чечни был наголову сильнее соперника в первом раунде, но подустал и в двух оставшихся был не так убедителен, что не помешало ему выиграть решением большинства судей.