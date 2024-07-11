ВС РФ точным ударом разнесли в хлам базу боевиков ВСУ, и теперь руины пахнут ужасно Юлия СоколоваС начала ночи до раннего утра Россия наносила удары по военной инфраструктуре Украины, охватив практически все регионы страны.
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