Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +6°, малооблачно• Севастополь: +10°, облачно• Ялта: +9°, облачно• Алушта: +8°, облачно• Евпатория: +6°, облачно• Саки: +7°, облачно• Бахчисарай: +9°, облачно• Джанкой: +4°, пасмурно• Судак: +7°, облачно• Феодосия: +5°, облачно Читать подробнее>>> .
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