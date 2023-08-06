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  • ONIX
    А что плохого в женском равноправии? Только им равноправие не нужно,им нужны привилегии,а это: мне можно,а ему нельзя!Ты что, на 19 мес...
  • Ольга Колясникова
    Женщины, вы же сами воспитывает так мальчиков.. 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️. Заходите в транспорт с мальчиком от 5 до 10 лет...Ты что, на 19 мес...
  • ONIX
    А почему стоит уступать женщинам,есть причина?Ты что, на 19 мес...

Ты что, на 19 месяце беременности? Как реагируют мужчины на требование уступить место даме

Ты что, на 19 месяце беременности? Как реагируют мужчины на требование уступить место даме

«Еду спокойно домой с работы уставший! И заходит вот эта особа, яжтеть или как ее назвать, не понимаю, и начинает возмущаться, мол вот мужики пошли, хоть кто бы уступил! А почему, тетя, тебе должны уступать? Ты инвалид? Или ты на 19 месяце беременности? Может, тебе 65 лет?» – возмутился мужчина в соцсетях.

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Комментарии
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ONIX
А почему стоит уступать женщинам,есть причина?
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10 мин.
Ольга Колясникова
Женщины, вы же сами воспитывает так мальчиков.. 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️. Заходите в транспорт с мальчиком от 5 до 10 лет и просите !! Место для ребеночка( мальчика, бедного несчастного, который не в силах простоять пару остановок) вот они потом и превращаются в мужчин ( веселеньких), немощных!! А сколько вы дел, решений, властных решений( я сказала!!) делаете за своих ребятишек??? Так, что все в ваших руках…
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8 мин.
ONIX
А что плохого в женском равноправии? Только им равноправие не нужно,им нужны привилегии,а это: мне можно,а ему нельзя!
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8 мин.

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