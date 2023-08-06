«Еду спокойно домой с работы уставший! И заходит вот эта особа, яжтеть или как ее назвать, не понимаю, и начинает возмущаться, мол вот мужики пошли, хоть кто бы уступил! А почему, тетя, тебе должны уступать? Ты инвалид? Или ты на 19 месяце беременности? Может, тебе 65 лет?» – возмутился мужчина в соцсетях.
Ты что, на 19 месяце беременности? Как реагируют мужчины на требование уступить место даме
Комментарии
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ONIX
А почему стоит уступать женщинам,есть причина?
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10 мин.
Ольга Колясникова
Женщины, вы же сами воспитывает так мальчиков.. 🤷♀️🤷♀️🤷♀️🤷♀️. Заходите в транспорт с мальчиком от 5 до 10 лет и просите !! Место для ребеночка( мальчика, бедного несчастного, который не в силах простоять пару остановок) вот они потом и превращаются в мужчин ( веселеньких), немощных!! А сколько вы дел, решений, властных решений( я сказала!!) делаете за своих ребятишек??? Так, что все в ваших руках…
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8 мин.
ONIX
А что плохого в женском равноправии? Только им равноправие не нужно,им нужны привилегии,а это: мне можно,а ему нельзя!
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8 мин.
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