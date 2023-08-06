Ты что, на 19 месяце беременности? Как реагируют мужчины на требование уступить место даме

Ольга Колясникова

Женщины, вы же сами воспитывает так мальчиков.. 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️. Заходите в транспорт с мальчиком от 5 до 10 лет и просите !! Место для ребеночка( мальчика, бедного несчастного, который не в силах простоять пару остановок) вот они потом и превращаются в мужчин ( веселеньких), немощных!! А сколько вы дел, решений, властных решений( я сказала!!) делаете за своих ребятишек??? Так, что все в ваших руках…