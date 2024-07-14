Toyota не может найти решение для пикапов Tundra и внедорожников Lexus LX с бракованными двигателями

В начале июня Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что Toyota столкнулась с серьезной проблемой в пикапе Tundra и внедорожнике Lexus LX, которые получили в свежей генерации современный турбомотор V6, сменивший проверенный временем «атмосферник» V8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии