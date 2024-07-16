В Свердловской области с 19 по 21 июля 2024 года пройдет очередной этап профилактического мероприятия “Безопасная дорога”

Региональная Госавтоинспекция в выходные активизирует усилия по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, особое внимание будет обращено на нетрезвое вождение, управление без прав, а также на пресечение правонарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и обгона транспортных средств.