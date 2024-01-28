Германия приостановит финансирование БАПОР до конца расследования

Германия приостановит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) до завершения расследования, говорится в совместном заявлении МИД и Министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ.
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