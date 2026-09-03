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Царьград

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Вице-премьер Оверчук: за время в ЕАЭС ВВП Армении и Киргизии утроился

Вице-премьер Оверчук: за время в ЕАЭС ВВП Армении и Киргизии утроился

Во время Восточного экономического форума вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что за период участия в ЕАЭС, ВВП Армении и Киргизии вырос в три раза, подчеркнув значительное влияние на экономику малых стран.

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