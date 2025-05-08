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Борис Пинкус: "После атаки на Новороссийск Трамп дал приказ Пентагону". Украинское лобби подбирается к Уиткоффу

Борис Пинкус: "После атаки на Новороссийск Трамп дал приказ Пентагону". Украинское лобби подбирается к Уиткоффу

Руководитель Республиканской партии в Нью-Йорке рассказал, что Трамп "услышал голос разума: повернулся к Украине, заявив, что мира с Россией не будет".

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Комментарии
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Любовь Ткаченко
Слышала &quot;баба&quot; звон, да не знает где он. Кругом одно бла-бла, без доказательств. Поживем, - увидим. А Трамп взрослый человек и такой непоследовательный.
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