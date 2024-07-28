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Закон и Порядок

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Почему мигранты чувствуют себя как хозяева: одной депортации недостаточно

Почему мигранты чувствуют себя как хозяева: одной депортации недостаточно

Проблема мигрантов в России стоит остро и нуждается в кардинальных изменениях. Госдума и профильные комитеты заняты разработкой десятков законопроектов, контролирующих пребывание приезжих в стране и упрощающих работу с ними, в том числе, их выдворение на родину.

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