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Живая Кубань

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Не только друзья и уроки: что на самом деле помогает детям с радостью возвращаться в школу

Не только друзья и уроки: что на самом деле помогает детям с радостью возвращаться в школу

Не только друзья и уроки: что на самом деле помогает детям с радостью возвращаться в школуРодители спрашивают, что было на уроках, а ребёнок вспоминает, кто занял ему место в столовой, что обсуждали на перемене и заметили ли его новые кеды.

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