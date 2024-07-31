Seamoon Protocol запускает бета-версию развлекательной платформы web3 SMP Portal

Криптоподразделение японской компании DMM, запустило бета-версию портала Seamoon Protocol. Этот портал станет центральным элементом экосистемы Seamoon Protocol, позволяя пользователям управлять своими криптоактивами, участвовать в различных мероприятиях и получать вознаграждения за активность в экосистеме.
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