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Мировое обозрение

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«Скидка» нарисована заранее: Маркетолог раскрыл уловки магазинов с красными ценниками

«Скидка» нарисована заранее: Маркетолог раскрыл уловки магазинов с красными ценниками

Красный ценник с зачёркнутой цифрой и надписью «–50%» давно стал главным инструментом торговли. Но, как объяснил маркетолог Влад Фишер, в большинстве случаев покупатель не экономит ни рубля.

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