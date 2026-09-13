«Скидка» нарисована заранее: Маркетолог раскрыл уловки магазинов с красными ценниками

Красный ценник с зачёркнутой цифрой и надписью «–50%» давно стал главным инструментом торговли. Но, как объяснил маркетолог Влад Фишер, в большинстве случаев покупатель не экономит ни рубля.
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