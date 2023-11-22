Захарова: РФ готова к работе с Финляндией для решения ситуации на границе

Natalia Ivanova

Наконец то рассекретили данные про финских нацистов, которые во вторую мировую войну уничтожали славян в своих концлагерях и смертность в этих загонах была намного выше чем у немцев. Показали документальный фильм. Вопрос остался открытым - почему так поздно рассекретили правду о финах? Финляндия это исторически территория России! Пошли вон с НАШЕЙ земли твари нацистские!