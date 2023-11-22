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Захарова: РФ готова к работе с Финляндией для решения ситуации на границе

Захарова: РФ готова к работе с Финляндией для решения ситуации на границе

Россия выражает к готовности обсуждать с Финляндией решение вопроса, связанного с ситуацией, которая сложилась на границе двух государств.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Наконец то рассекретили данные про финских нацистов, которые во вторую мировую войну уничтожали славян в своих концлагерях и смертность в этих загонах была намного выше чем у немцев. Показали документальный фильм. Вопрос остался открытым - почему так поздно рассекретили правду о финах?  Финляндия это исторически территория России! Пошли вон с НАШЕЙ земли твари нацистские!
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