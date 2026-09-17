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Создатель TikTok впервые стал самым богатым человеком Азии — его состояние превысило $105 млрд

Создатель TikTok впервые стал самым богатым человеком Азии — его состояние превысило $105 млрд

Основатель ByteDance Чжан Имин впервые возглавил список богатейших людей Азии. В 43 года предприниматель, стоящий за TikTok, накопил состояние более $105 млрд, обойдя индийского миллиардера Гаутама Адани.

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