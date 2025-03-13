«Антиглянец»: залысины заметили у младшего сына президента Лукашенко

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай прибыл вместе с отцом в Москву. Журналисты разглядели у молодого человека залысины на голове, на снимки с Лукашенко-младшим обратил внимание «Антиглянец».
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