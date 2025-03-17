С начала 2025 года в Москве ввели в эксплуатацию свыше 1,4 млн кв. м По объемам ввода недвижимости за первые два месяца 2025 года в Москве лидирует Северо-Западный административный округ, а в 7 из 11 столичных округов сдано более 100 тыс.