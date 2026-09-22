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Психолог-стратег Жанна Метель: что такое синдром «сентябрьской суеты»

Психолог-стратег Жанна Метель: что такое синдром «сентябрьской суеты»

С наступлением осени деловая жизнь резко набирает обороты и вовлекает всех нас в специфический водоворот, который можно назвать синдромом «сентябрьской суеты».

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