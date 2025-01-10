В Иркутске Народный фронт объявил срочный сбор для раненых бойцов

Народный фронт в Иркутской области объявил о начале срочного сбора помощи для раненых бойцов. В организации отмечают, что все раненые военные в надежных руках врачей, но многие находятся далеко от дома, и необходимо собрать самые нужные бытовые вещи, которые пригодятся в госпитале.