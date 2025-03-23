Разделение мнений: Бойцы ВСУ призывают к миру с Россией Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, опубликованной изданием El Pais, часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидает соглашения между Россией и Украиной.
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