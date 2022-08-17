Впервые показан макет нового российского десантного корабля

Невское проектно-конструкторское бюро (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в рамках форума «Армия-2022» впервые показало макет перспективного российского универсального десантного корабля (УДК) на унифицированной платформе.
Невское проектно-конструкторское бюро (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в рамках форума «Армия-2022» впервые показало макет перспективного российского универсального десантного корабля (УДК) на унифицированной платформе.
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