Журнал «Профиль»

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Впервые показан макет нового российского десантного корабля

Впервые показан макет нового российского десантного корабля

Невское проектно-конструкторское бюро (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в рамках форума «Армия-2022» впервые показало макет перспективного российского универсального десантного корабля (УДК) на унифицированной платформе.

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