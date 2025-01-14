Желая заработать, подросток из Архангельска поджог офис партии

Несовершеннолетнему жителю областного центра предъявлено обвинение в поджоге офиса партии в областном центре Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 16-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба».
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