Авторы «ВКонтакте» теперь могут получать выплаты напрямую как физлица

Авторы контента в социальной сети «ВКонтакте» теперь могут получать выплаты напрямую как физические лица, не оформляя для этого различные статусы юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого.
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