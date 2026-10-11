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В Каменске-Уральском перед судом предстанут две женщины за мошенничество с маткапиталом

Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Нижегородской области 1971 года рождения и жительницы Пермского края 1981 года рождения.

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