В Японии женщины пьют кофе и едят яйца так, что могут похудеть до 8 кг за две недели. Едят много, а весят меньше всех.

Среднестатистический вес японок всех возрастных категорий никогда не переваливает за 60. Обычно и девочки, и пожилые дамы при росте 160 см весят не больше 45–55 кг, и это при том, что у самой здоровой нации в мире просто зверский аппетит! В Японии царит настоящий культ еды, но при этом и культ ….