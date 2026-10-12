Минобрнауки сократило число платных мест в вузах по 40 специальностям

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации сообщило о сокращении числа платных мест в российских вузах по 40 регулируемым специальностям почти на 97 тысяч за год, заявил министр Валерий Фальков на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.