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Аргументы недели

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Сенат США назначил Джея Клейтона на пост директора Национальной разведки

Сенат США назначил Джея Клейтона на пост директора Национальной разведки

Сенат США утвердил Джея Клейтона в должности директора Национальной разведки голосованием 51 против 47, что сделало его новым руководителем американского разведывательного сообщества.

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