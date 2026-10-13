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Суд приговорил убийцу Тупака Шакура к пожизненному сроку

Суд приговорил убийцу Тупака Шакура к пожизненному сроку

Суд в Неваде приговорил экс-лидера банды South Side Compton Crips Дуэйна «Кеффи Ди» Дэвиса к пожизненному тюремному сроку по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году.

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