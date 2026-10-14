За один месяц Boeing получил 165 заказов на свои самолеты В сентябре 2026 года Boeing получил 165 новых заказов на самолёты — это лучший месячный результат компании с декабря 2025 года.
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