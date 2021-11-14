Политика как она есть

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А деньги? Или, если г-жа Петрушевская начала движение, нужно бы его завершить...

А деньги? Или, если г-жа Петрушевская начала движение, нужно бы его завершить...

Ну а как же иначе? Отказывается она, понимаешь ли, от Госпремии.Из-за принципов, морали и ваще, разочарована настолько,что в своей гневном посте на "Книжка-лицо" ;) дважды написала фамилию нашего президента с маленькой буквы.

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Комментарии
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Иван Петров
Шапокляк думала всех перехитрожопить. Старуха, верни колбасу!
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1
8 час.
Игорь Егоров
Такие обычно не возвращают...они их потратят на борьбу с режимом...
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7 час.
Искандер
Яков1 Блюмкин
Жидовка! И это самое страшное. Все бы ничего. Но вот жидовка... А ты себе национальность и родителей сам выбирал, еще до рождения, когда был резвым сперматозоидом? Или просто пловезло?
И с хохмой про выбор родителей сперматозоидом ты, Яшка, уже раз пять в инет вылезал... Похоже, у тебя, как у губернатора города Глупова, в головёнке под кипой "органчик" поломался.
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6 час.

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