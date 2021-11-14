А деньги? Или, если г-жа Петрушевская начала движение, нужно бы его завершить...

Такие обычно не возвращают...они их потратят на борьбу с режимом...

Искандер

Яков1 Блюмкин Жидовка! И это самое страшное. Все бы ничего. Но вот жидовка... А ты себе национальность и родителей сам выбирал, еще до рождения, когда был резвым сперматозоидом? Или просто пловезло?

И с хохмой про выбор родителей сперматозоидом ты, Яшка, уже раз пять в инет вылезал... Похоже, у тебя, как у губернатора города Глупова, в головёнке под кипой "органчик" поломался.