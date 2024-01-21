Снегоуборочная машина в Рязани задела фуру

По предварительной информации, видео было снято вечером в субботу, 20 января. На кадрах видно, как спецтехника следует по дороге, а затем водитель фиксирует повреждение фуры — угол кузова оказался вывернут.
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