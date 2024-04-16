VI Фестиваль современного танца «Пятилетка» откроется в Екатерининском собрании

Он будет проходить с 25 по 30 апреля С 25 по 30 апреля при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и организационном участии «Петербурга-концерта в Северной столице состоится VI фестиваль современного танца «Пятилетка».
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