Бежавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов раскритиковал украинскую власть, погрузившую страну в глубочайший Сообщение Неожиданно «переобувшийся» экс-советник Илларионов поставил РФ в пример Украине появились сначала на Листай.