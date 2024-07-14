Байден намерен выступить с обращением к нации

Обратиться к нации выразил желание президент США Джо Байден в связи с покушением на Дональза Трампа, кандидата в президенты и соперника Байдена на выборах в текущей президентской компании, сообщает 14 июля CNN.
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