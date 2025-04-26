Пиротехника подпалила Киркорова во время шоу в Петербурге

Певец Филипп Киркоров пострадал от пиротехники во время своего выступления в Петербурге. Вырывающиеся из его костюма искры, вероятно, попали в руку звезды, после чего артист убежал за сцену переодеваться.
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