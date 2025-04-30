С 1 мая пенсионерам полагается прибавка: какие категории получат поддержку Юлия ЧелкановаС 1 мая пенсионеры в России смогут рассчитывать на новые выплаты, которые станут результатом очередных изменений в пенсионной системе.
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