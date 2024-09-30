ТАСС: российские бойцы взломали украинскую стену РЭБ у Часового Яра

Российские военнослужащие смогли взломать стену РЭБ ВСУ в районе Часова Яра. Об этом рассказал ТАСС заместитель начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов с позывным Топаз.
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