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ТАСС: российские бойцы взломали украинскую стену РЭБ у Часового Яра

ТАСС: российские бойцы взломали украинскую стену РЭБ у Часового Яра

Российские военнослужащие смогли взломать стену РЭБ ВСУ в районе Часова Яра. Об этом рассказал ТАСС заместитель начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов с позывным Топаз.

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