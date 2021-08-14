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Дан Балан оторвался под Сердючку в компании Горбунова и Кароль, появилось видео: "Странно, что Тина..."

Дан Балан оторвался под Сердючку в компании Горбунова и Кароль, появилось видео: "Странно, что Тина..."

Дан Балан не устоял перед зажигательным хитом Верки Сердючки, кинувшись плясать на публике На одной из фан-страничек 42-летнего молдавского артиста, который два сезона был тренером в "Голосі країни", опубликовали любопытные кадры, передает Politeka.

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