Диплом за деньги: в хабаровских вузах продолжают выявлять коррупционные схемы

В Хабаровске осужден преподаватель университета за получение взяток от студентов. С апреля 2019 года по февраль 2022 года он получил от двух студентов около 300 тысяч рублей за содействие в подготовке и защите дипломных работ, а также за проставление положительных оценок без фактической проверки знаний.