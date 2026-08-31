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Защитник «Юты» Сергачев — о «СКА Арене»: «В НХЛ таких нет»

Защитник «Юты» Сергачев — о «СКА Арене»: «В НХЛ таких нет»

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачев поделился впечатлениями от игры на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

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