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Царьград

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МИД Ирана отрицает обогащение урана на горе Коланг Газ-Ла

МИД Ирана отрицает обогащение урана на горе Коланг Газ-Ла

Министерство иностранных дел Ирана опровергло обвинения в обогащении урана на горе Коланг Газ-Ла. Эсмаил Багаи подчеркнул, что Иран контактирует с МАГАТЭ и прокомментировал заявления США, назвав их безосновательными и провокационными.

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