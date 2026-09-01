МИД Ирана отрицает обогащение урана на горе Коланг Газ-Ла

Министерство иностранных дел Ирана опровергло обвинения в обогащении урана на горе Коланг Газ-Ла. Эсмаил Багаи подчеркнул, что Иран контактирует с МАГАТЭ и прокомментировал заявления США, назвав их безосновательными и провокационными.