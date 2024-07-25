Бьюти-услуги стали самыми востребованными в столице

Услуги индустрии красоты в столице пользуются огромной популярностью среди жителей города. В Москве функционирует 23,5 тысячи предприятий, предоставляющих бытовые услуги, из них 7,5 тысячи — это салоны красоты и парикмахерские, а также около двух тысяч маникюрных салонов.
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