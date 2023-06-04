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Экс-разведчик армии США: ВСУ не могут скрыться от российских спутников

Экс-разведчик армии США: ВСУ не могут скрыться от российских спутников

Экс-разведчик армии США: ВСУ не могут скрыться от российских спутников Владислав ВислБывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил о том, что российские спутники, оборудованные высокоточными камерами, способны отслеживать все перемещения вооруженных сил Украины.

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