В Москве задержали похитительницу брендовых сумок

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 33-летнюю москвичку, которая подозревается в серии краж женских сумок известных брендов из магазинов в центре столицы.
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