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Царьград

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Tenet раскрыл цены на кроссовер Plus L4 с зимним пакетом

Tenet раскрыл цены на кроссовер Plus L4 с зимним пакетом

Русский бренд Tenet запускает продажи кроссовера Plus L4 с версиями "Стайл" и "Элегант". Новинка оснащена мощным турбомотором и высокотехнологичными системами безопасности.

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