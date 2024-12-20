Экс-чиновница омского минздрава Элеонора Кролевец, которой не продлили контракт на новый срок, получила новый пост.
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Экс-чиновница омского минздрава Элеонора Кролевец, которой не продлили контракт на новый срок, получила новый пост.